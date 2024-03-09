¿Se incluye la accesibilidad en las páginas o sitios de Internet de los servicios postales?

Sí, la accesibilidad universal de las páginas o sitios de Internet de los servicios postales está incluida para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la información y servicios en línea.

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