Se me ha estropeado el vehículo que tenía alquilado, ¿qué puedo hacer?
El consumidor no debe reparar el coche sin permiso previo de la empresa y debe comunicarse con la compañía para buscar una solución.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+