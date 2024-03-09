Se me ha roto la vitrocerámica y el seguro no me lo cubre al no estar asegurado el contenido, solo el continente. ¿Eso es así?
Si aseguras solo el continente queda cubierta la estructura de tu casa, mientras que si aseguras también el contenido cubrirá los bienes y enseres dentro de ella.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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