¿Se paralizan los plazos de los procedimientos administrativos tras la DANA?

Se suspenden los plazos para trámites administrativos hasta que el Consejo de Ministros acuerde su reactivación.

Esta suspensión se aplica a personas que vivan en los municipios afectados por la DANA y a las personas que no puedan cumplir con los plazos por los efectos de la emergencia.

No se suspenden los plazos para los trámites de la Seguridad Social, que se regirán por las normas especiales del Real Decreto-ley sobre la DANA.

Tampoco se aplica la suspensión a procedimientos relacionados con la declaración de zona afectada por la emergencia de protección civil.