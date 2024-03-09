¿Se puede llevar a una persona de acompañante en un patinete?
El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga. El número de personas que se pueden desplazar en un mismo patinete deben ser las que marca su fabricante. Las pruebas realizadas por el fabricante garantizan seguridad y estabilidad para el número de personas que marca en sus especificaciones.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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