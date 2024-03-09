¿Se pueden reclamar los daños producidos por la DANA en las zonas comunes de mi edificio?
Si el bloque de viviendas cuenta con un seguro de comunidad, las áreas comunes estarán protegidas. El Consorcio de Compensación de Seguros se encargará también de indemnizar a la comunidad por los daños cubiertos por la póliza.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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