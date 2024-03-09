Si alguien más conduce mi coche, ¿está cubierto por el seguro?
Depende de la póliza, pero generalmente se puede incluir a otros conductores en la cobertura, como conductores habituales u ocasionales. Infórmate al respecto porque la inclusión puede conllevar una revisión al alza de la prima.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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