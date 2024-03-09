Si alquilo un coche, ¿es obligatorio contratar seguro?

No. Los coches de alquiler, al igual que el resto de vehículos a motor que tengan su estacionamiento habitual en España, están obligados a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil (seguro de daños a terceros).

No obstante, toda ampliación de ese seguro básico es de contratación voluntaria por el consumidor.