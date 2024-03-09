Si alquilo un coche, ¿es obligatorio contratar seguro?
No. Los coches de alquiler, al igual que el resto de vehículos a motor que tengan su estacionamiento habitual en España, están obligados a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil (seguro de daños a terceros).
No obstante, toda ampliación de ese seguro básico es de contratación voluntaria por el consumidor.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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