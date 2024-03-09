Si cancelo un seguro de vida, ¿tengo derecho a recuperar lo pagado?

En el caso de los seguros de vida de tipo riesgo con pagos periódicos, generalmente no es posible obtener un reembolso o rescate del dinero una vez pagado. La única excepción es si decides cancelar la póliza dentro de los primeros 30 días tras su contratación.

En este período inicial, puedes ejercer lo que se conoce como «derecho de desistimiento» y rescindir el contrato y tienes derecho a recuperar la parte proporcional de la prima pagada, siempre y cuando no se haya producido el riesgo asegurado en dicho periodo.