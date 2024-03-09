Si contrato un seguro de salud ahora, ¿puedo usar todas sus coberturas de inmediato?

Algunas compañías aseguradoras establecen un periodo de carencia en sus seguros de salud. Es un período estipulado en la póliza durante el cual algunas coberturas no están disponibles para el asegurado. Es muy importante que al firmar un contrato de salud te fijes bien si tienes periodo de carencia, ya que, de tenerlo, puede ser que debas abonar los gastos de atención médica si enfermas.