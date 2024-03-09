Si el asegurado se suicida, ¿el seguro de vida paga la suma asegurada a la persona beneficiaria?
El seguro de vida suele cubrir el suicidio si este ocurre después de un periodo determinado, que generalmente es de un año desde la firma o la última reinstalación del contrato. Es importante revisar las condiciones de la póliza.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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