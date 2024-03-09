Si el envío de un paquete está a nombre de un menor y se acude a la oficina de mensajería a recogerlo, ¿qué documentación hay que mostrar?

Cuando se trate de menores de 14 años, el consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos personales lo han de prestar sus padres o tutores. Por tanto, serán sus padres o tutores legales quienes muestren cualquiera de estos documentos para la recogida del paquete: DNI del menor, su NIE en caso de ser extranjero, el libro de familia o el certificado de registro individual que expide el Registro Civil (sustituye al libro de familia tradicional).

Los mayores de 14 años pueden prestar ellos mismos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, por lo que podrán mostrar su DNI o NIE para la recogida de un paquete. Pero siempre que sean menores de 18 años, sus padres o tutores también pueden acudir a recoger el paquete mostrando libro de familia, certificado de registro individual, DNI o NIE del menor, sin necesidad de que este les firme una autorización.

En ningún caso la persona que hace entrega del paquete podrá escanear o realizar una copia o fotografía de la documentación que se exhiba, ya sea por parte del propio menor o por parte de sus padres o tutores.