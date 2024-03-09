Si el tipo deudor de mi crédito cambia, ¿cómo y cuándo debe informarme el prestamista?
El prestamista debe informar al consumidor de cualquier modificación del tipo deudor antes de que entre en vigor, detallando el nuevo importe de los pagos y, si cambia la frecuencia de estos, los detalles correspondientes.
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