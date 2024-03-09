Si elijo un seguro de salud de reembolso, ¿qué significa?
El seguro de cuadro médico limita la elección a los profesionales y centros que la aseguradora tiene concertados, mientras que el de reembolso permite acudir a cualquier especialista o centro y la aseguradora reembolsa un porcentaje de los gastos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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