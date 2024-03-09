Si fallezco, ¿qué pasa con el dinero de mi plan de pensiones?

En caso de fallecimiento, el dinero de tu plan de pensiones pasa a tus beneficiarios designados, como tu cónyuge, hijos u otros herederos.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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