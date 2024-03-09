Si fallezco y nadie solicita el seguro, ¿qué sucede con ese dinero?
Si tras el fallecimiento del asegurado no se presenta reclamación alguna, el capital se considerará no reclamado y, tras un periodo determinado, puede ser transferido a entidades públicas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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