Si he sufrido daños físicos debido a la DANA, ¿tengo derecho a indemnización?

Puedes reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros una indemnización por los daños personales ocasionados por riesgos extraordinarios, siempre y cuando tengas suscrito un seguro que cubra dichos daños.

Las indemnizaciones dependerán de los daños causados y de si estás asegurado previamente. Si cuentas con algún seguro de vida o de accidentes puedes tener cubiertas las posibles consecuencias tales como una incapacidad, hospitalización, invalidez, secuelas, etc., y la indemnización será la prevista en tu seguro.