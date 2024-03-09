Si he sufrido daños físicos debido a la DANA, ¿tengo derecho a indemnización?
Puedes reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros una indemnización por los daños personales ocasionados por riesgos extraordinarios, siempre y cuando tengas suscrito un seguro que cubra dichos daños.
Las indemnizaciones dependerán de los daños causados y de si estás asegurado previamente. Si cuentas con algún seguro de vida o de accidentes puedes tener cubiertas las posibles consecuencias tales como una incapacidad, hospitalización, invalidez, secuelas, etc., y la indemnización será la prevista en tu seguro.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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