Si los herederos contratan los servicios funerarios por medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, ¿qué sucede?
En este caso, según lo dispuesto, los herederos pueden hacerlo y la aseguradora debe pagar la suma asegurada conforme a los términos del contrato.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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