Si me arrepiento de haber contratado un seguro de vida, ¿puedo cancelarlo sin problemas?

Sí, puedes rescindir tu seguro de vida individual si has cambiado de opinión. Si la duración del seguro es de más de seis meses, tienes un periodo de gracia de 30 días después de recibir la póliza para cancelarlo sin penalización ni necesidad de explicar tu decisión.

Si decides cancelar durante este periodo, la aseguradora te reembolsará la prima pagada, ajustada por el tiempo que la cobertura estuvo activa. Si deseas cancelar después de los 30 días iniciales, deberás revisar los términos específicos de tu contrato para conocer las condiciones y posibles costos asociados con la cancelación.