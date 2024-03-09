Si me enfermo en otro país, ¿como reclamo al seguro de viaje?
Si tienes una emergencia médica en el extranjero y cuentas con seguro de viaje, debes llamar inmediatamente al número de emergencia proporcionado por tu aseguradora. Ellos te indicarán cómo proceder, posiblemente dirigiéndote a un centro médico asociado. Conserva todos los recibos y registros médicos para posibles reembolsos. Conoce los términos de tu póliza para entender la cobertura y las exclusiones, incluyendo la repatriación si es grave. Es crucial contactar a la aseguradora cuanto antes y seguir sus instrucciones detalladamente.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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