Si me enfermo en otro país, ¿como reclamo al seguro de viaje?

Si tienes una emergencia médica en el extranjero y cuentas con seguro de viaje, debes llamar inmediatamente al número de emergencia proporcionado por tu aseguradora. Ellos te indicarán cómo proceder, posiblemente dirigiéndote a un centro médico asociado. Conserva todos los recibos y registros médicos para posibles reembolsos. Conoce los términos de tu póliza para entender la cobertura y las exclusiones, incluyendo la repatriación si es grave. Es crucial contactar a la aseguradora cuanto antes y seguir sus instrucciones detalladamente.