Si me niegan el embarque al autobús debido a mi discapacidad o movilidad reducida, ¿cuáles son mis opciones?
Sí te niegan el embarque al autobús debido a tu diversidad funcional, puedes solicitar ir acompañado por una persona de tu elección capaz de prestarte la asistencia requerida. Esta persona acompañante será transportada gratuitamente y, de ser viable, viajará sentada a tu lado.
Esta obligación no opera en aquellos servicios cuya principal característica es el transporte en autobús o autocar de grupos de viajeros formados por encargo del cliente o a iniciativa del propio transportista (discrecionales).
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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