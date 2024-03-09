Si me niegan el embarque al autobús debido a mi discapacidad o movilidad reducida, ¿cuáles son mis opciones?

Sí te niegan el embarque al autobús debido a tu diversidad funcional, puedes solicitar ir acompañado por una persona de tu elección capaz de prestarte la asistencia requerida. Esta persona acompañante será transportada gratuitamente y, de ser viable, viajará sentada a tu lado.

Esta obligación no opera en aquellos servicios cuya principal característica es el transporte en autobús o autocar de grupos de viajeros formados por encargo del cliente o a iniciativa del propio transportista (discrecionales).