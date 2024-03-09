Si mi casa se incendia ¿cubre mi seguro de hogar los daños?

Si, un seguro de hogar protege tu vivienda y tus pertenencias personales frente a diversos riesgos, como incendios, robos y daños causados por agua. Este tipo de seguro se encarga de cubrir los costes asociados a la reparación o reemplazo de tus bienes en caso de que sufran algún daño o pérdida debido a estas circunstancias.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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