Si mi casa se incendia ¿cubre mi seguro de hogar los daños?

Si, un seguro de hogar protege tu vivienda y tus pertenencias personales frente a diversos riesgos, como incendios, robos y daños causados por agua. Este tipo de seguro se encarga de cubrir los costes asociados a la reparación o reemplazo de tus bienes en caso de que sufran algún daño o pérdida debido a estas circunstancias.