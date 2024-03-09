Si mi producto tiene garantía, ¿cómo opera el seguro de protección de compras?
El seguro de protección de compras actúa como un complemento. La garantía del fabricante o vendedor debe cubrir la falta de conformidad del producto y sus defectos durante un plazo de 3 años en los bienes de consumo (garantía legal mínima)
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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