Si mi vuelo se cancela, ¿significa esto que me han denegado el embarque?

No. Cuando le deniegan el embarque en un vuelo, el vuelo que usted tenía contratado no se cancela sino que finalmente despega pero sin usted a bordo.

A los efectos del Reglamento (CE) 261/2004, la denegación de embarque por overbooking o sobreventa de billetes, es la negativa a transportar pasajeros en un vuelo, pese a haberse presentado al embarque en las condiciones establecidas.