Si necesito asesoramiento legal debido a un accidente de coche, ¿lo cubre mi seguro?

Si tu seguro de coche tiene cobertura de defensa jurídica, te brinda asistencia legal en caso de accidente. Esto puede incluir los gastos de abogado y, en algunos casos, de procurador. Sin embargo, es esencial revisar tu póliza para confirmar esta cobertura y sus detalles específicos, como los límites de las minutas o si puedes elegir libremente a tu abogado.