Si necesito asesoramiento legal debido a un accidente de coche, ¿lo cubre mi seguro?
Si tu seguro de coche tiene cobertura de defensa jurídica, te brinda asistencia legal en caso de accidente. Esto puede incluir los gastos de abogado y, en algunos casos, de procurador. Sin embargo, es esencial revisar tu póliza para confirmar esta cobertura y sus detalles específicos, como los límites de las minutas o si puedes elegir libremente a tu abogado.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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