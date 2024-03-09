Si no acepto el tratamiento prescrito, ¿cómo debo proceder?
Todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. La negativa al tratamiento constará por escrito. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa.
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