Si no pago la factura de Internet, ¿me pueden cortar el teléfono?
No, el impago del servicio de acceso a Internet solo da lugar a la suspensión de ese servicio específico, pero no autoriza al operador a suspender el servicio telefónico. Si pagas la parte de la factura correspondiente a las llamadas telefónicas, el acceso al servicio telefónico no debería ser interrumpido.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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