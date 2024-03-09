Si no puedo seguir pagando las primas, ¿qué sucede con mi seguro de vida?

Si no pagas la prima inicial o una renovación a tiempo, la aseguradora puede cancelar tu póliza o exigir el pago judicialmente. Además, si ocurre un siniestro antes de pagar la prima, la aseguradora no está obligada a cubrirlo.

En caso de impago de primas sucesivas, la póliza se suspende si el siniestro ocurre pasados 30 días del vencimiento y aún no se ha pagado. La aseguradora puede cancelar la póliza después de 15 días del vencimiento, pero si no lo hace y posteriormente pagas la prima, la cobertura se reactiva al día siguiente del pago.