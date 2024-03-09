Si sufro un accidente haciendo escalada, ¿estoy cubierto por mi seguro?
No todos los accidentes están cubiertos. Por ejemplo, los derivados de la práctica de deportes de riesgo o de actividades de aventura suelen estar excluidos.Para verificarlo es conveniente que consultes las condiciones de tu póliza.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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