Si tengo ingresos bajos, ¿puedo acceder a una cuenta bancaria con condiciones favorables?

Depende del tamaño y composición de la unidad familiar. Si tus ingresos anuales y los de tu familia no exceden ciertos límites establecidos, podrías tener derecho a una cuenta bancaria básica gratuita.

Las personas solicitantes deben estar, al menos, en una de las siguientes opciones: residir legalmente en la UE, aunque no se tenga domicilio fijo, ser solicitante de asilo. o no tener permiso de residencia y estar en situación excepcional que impida la expulsión del país (mujeres embarazadas, por ejemplo).

Además de no poseer una segunda vivienda, la situación de vulnerabilidad económica se certifica con los siguientes indicadores de ingresos:

Dos veces y media el IPREM (12 pagas).

Residir legalmente en la UE, aunque no se tenga domicilio fijo.

Ser solicitante de asilo.

No tener permiso de residencia y estar en situación excepcional que impida la expulsión del país (mujeres embarazadas, por ejemplo).

Para personas no integradas en ninguna unidad familiar: