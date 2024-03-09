Si tengo un descubierto tácito en mi cuenta a la vista, ¿qué información debe darme el prestamista?
En caso de un descubierto tácito importante que se prolongue más de un mes, el prestamista debe informar al consumidor sin demora sobre detalles como el importe del descubierto y el tipo deudor aplicable.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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