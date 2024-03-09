Si tengo una discapacidad, ¿puedo esperar servicios de atención telefónica y online accesibles de mi banco?
Sí, la atención telefónica y electrónica de entidades financieras deben ser accesibles para personas con discapacidad, siguiendo las normas técnicas aplicables.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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