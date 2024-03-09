Si tengo una discapacidad que requiere asistencia intensa, ¿recibiré atención preferente en los servicios bancarios?
Sí, las personas con discapacidad que necesiten apoyos intensos tienen derecho a atención preferente en los servicios bancarios sin sobrecostes.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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