Si van a cambiar el coste total de mi crédito, ¿qué normas debe seguir el prestamista?
El coste total del crédito no puede modificarse en perjuicio del consumidor a menos que haya un acuerdo mutuo por escrito. Cualquier variación debe ajustarse a un índice de referencia objetivo y cumplir con ciertos requisitos detallados en el contrato.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+