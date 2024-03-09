Siento que mi médico no me está informando correctamente y me está denegando el acceso a mi documentación clínica

Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.

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