Soy fumador y no lo indiqué al contratar el seguro de vida, ¿afecta a mi cobertura?
La omisión o inexactitud en las declaraciones del asegurado puede acarrear la nulidad del contrato o la reducción de la indemnización, según la relevancia del dato omitido o su intencionalidad, en base al propio cuestionario realizado por la aseguradora.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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