Soy una persona con discapacidad visual, ¿deben mi operadora facilitarme mi contrato en formato accesible?

Sí, tu operadora debe proporcionarte tu contrato en un formato accesible si así lo solicitas, asegurándote que puedas acceder a la información esencial del contrato de manera independiente y en igualdad de condiciones con otros consumidores.

Además, si se trata de servicios de acceso a internet, deben proveer información sobre las velocidades de conexión. (Esto solo para internet)