Soy una persona con discapacidad visual, ¿deben mi operadora facilitarme mi contrato en formato accesible?
Sí, tu operadora debe proporcionarte tu contrato en un formato accesible si así lo solicitas, asegurándote que puedas acceder a la información esencial del contrato de manera independiente y en igualdad de condiciones con otros consumidores.
Además, si se trata de servicios de acceso a internet, deben proveer información sobre las velocidades de conexión. (Esto solo para internet)
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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