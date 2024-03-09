Soy una persona con discapacidad y necesito hacer una reserva de viaje en autobús, ¿pueden cobrarme algún costo adicional por esto?
No, las reservas y los billetes de autobús para personas con discapacidad o movilidad reducida se ofrecerán sin costo adicional alguno. No obstante, las empresas que presten servicios discrecionales no tendrán la obligación de aceptar reserva de una persona con discapacidad o movilidad reducida.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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