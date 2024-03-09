Soy una persona con discapacidad y quiero hacer una reserva de viaje en autobús, ¿pueden negarse a aceptar mi reserva?
No, los transportistas, agencias de viajes y operadores turísticos no pueden negarse a aceptar una reserva, emitir un billete de autobús o proporcionar otro tipo de servicio de transporte a una persona debido a su discapacidad o movilidad reducida. No obstante, podrán negarse cuando el diseño del vehículo o infraestructura impida físicamente el embarque, desembarque o traslado seguro de la persona. Si la persona lo solicita, deben proporcionar esta información por escrito en el plazo de cinco días hábiles tras dicha solicitud. También podrán negarse cuando la empresa preste servicios discrecionales.
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