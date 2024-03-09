Soy una persona mayor y me cuesta usar la banca online, ¿cómo me pueden ayudar?
Para clientes mayores que tienen dificultades con la banca digital, los bancos adheridos al Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca ofrecen formación y asistencia para facilitar el uso de aplicaciones bancarias y servicios en línea.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+