Soy una persona mayor y me cuesta usar la banca online, ¿cómo me pueden ayudar?

Para clientes mayores que tienen dificultades con la banca digital, los bancos adheridos al Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca ofrecen formación y asistencia para facilitar el uso de aplicaciones bancarias y servicios en línea.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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