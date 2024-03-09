Sufrí una caída cuando realizaba un viaje en autobús, ¿tengo derecho a indemnización?

Indicar que el transporte de personas implica un riesgo que la empresa de autobuses debe asumir, por lo que si se producen daños a los pasajeros, la empresa es la responsable de los daños y perjuicios que se causen. Por ello, existe la obligación legal de que las empresas transportistas tengan concertado Seguro Obligatorio de Viajeros que permita indemnizar a los usuarios que sufran daños corporales como consecuencia de un accidente ocurrido en el desplazamiento.

La protección del seguro obligatorio de viajeros se extenderá a las lesiones corporales que sufran éstos como consecuencia directa de choque, vuelco, alcance, salida de la vía o calzada, rotura, explosión, incendio, reacción, golpe exterior y cualquier otra avería o anormalidad que afecte o proceda del vehículo.

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