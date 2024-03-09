Tengo billetes que se han visto deteriorados por culpa de la DANA, ¿qué puedo hacer con ellos?
El Banco de España ha emitido una nota informativa en el que avisa que los afectados pueden acudir a cualquier entidad de crédito local para cambiar sus billetes deteriorados, sin importar si son o no clientes.
Además, el organismo ha habilitado una ventanilla especial en su sucursal en Valencia, en la calle Barcas, 6, a la que se puede acudir de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas para realizar la operación, sin necesidad de cita previa.
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