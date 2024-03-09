Tengo contratado un seguro de salud y voy a viajar fuera fuera de España, ¿mi seguro de salud me cubre?

Dependerá de tu póliza específica. Algunos seguros de salud incluyen asistencia en viaje, pero otros podrían no hacerlo. Debes atender a las condiciones particulares que expresamente recoge tu póliza.

Si viajas dentro del territorio del Espacio Económico Europeo , Reino Unido y Suiza y cuentas con aseguramiento público, solicita la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), este documento de carácter gratuito acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, durante tu estancia temporal, independientemente de que el objeto de la estancia sea el turismo, una actividad profesional o los estudios.