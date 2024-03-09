¿Tengo derecho a elegir un método de pago diferente a la domiciliación bancaria para mis facturas de telecomunicaciones?
Sí, los usuarios tienen derecho a elegir el medio de pago entre los comúnmente utilizados en el tráfico comercial, y este derecho debe estar reflejado en el contrato. Por lo tanto, el contrato deberá incluir al menos un medio de pago alternativo a la domiciliación bancaria.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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