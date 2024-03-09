¿Tengo derecho a indemnización si hay una interrupción de mi internet sin previo aviso?

Ante interrupciones frecuentes, debes reportar cada incidente a tu proveedor. Si no se resuelven satisfactoriamente, puedes exigir una indemnización. Los operadores tienen la obligación de compensar a los usuarios por interrupciones, las cuantías pueden variar según la duración y frecuencia de las mismas.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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