Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?

Las entidades aseguradoras deben proporcionarte información sobre sus productos y servicios en soportes y formatos accesibles y adecuados a tus necesidades, independientemente del canal que utilices.

Asimismo, incorporarán las medidas necesarias, para que puedas acceder a la información en igualdad de condiciones que cualquier otro cliente, de forma que se asegure de tu adecuada comprensión.