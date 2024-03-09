Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?
Las entidades aseguradoras deben proporcionarte información sobre sus productos y servicios en soportes y formatos accesibles y adecuados a tus necesidades, independientemente del canal que utilices.
Asimismo, incorporarán las medidas necesarias, para que puedas acceder a la información en igualdad de condiciones que cualquier otro cliente, de forma que se asegure de tu adecuada comprensión.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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