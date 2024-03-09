Tengo discapacidad y me han realizado un cargo que no reconozco, ¿debe ayudarme el banco para rellenar los formularios de reclamación?

Las entidades financieras deben proporcionar orientación y apoyo a personas con discapacidad en gestiones como la cumplimentación de formularios, lectura de documentos, comprensibilidad de los contenidos, acompañamiento en sedes y oficinas para realizar operaciones, e interposición de reclamaciones.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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