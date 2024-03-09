Tengo diversidad funcional y en la parada el taxista ha priorizado el transporte de otras personas que estaban esperando

Los taxis adaptados prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad, pero, en caso de estar libres de estos servicios, estarán en igualdad con los demás taxis no adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano sin discapacidad.

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