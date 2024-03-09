Tengo pendiente un juicio, ¿qué ocurre con los plazos tras la DANA?
Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales en los órganos judiciales con sede en la provincia de Valencia desde el 11 de noviembre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2024, que se alzará la suspensión de los plazos procesales y volverán a computarse desde su inicio.
Existen matices a esta medida en el orden jurisdiccional penal; en protección de derechos fundamentales; en procedimientos de conflictos colectivos y tutelas de derechos fundamentales y libertades públicas en la jurisdicción social; en el internamiento no voluntario en situaciones de trastorno psíquico; y en asuntos de protección al menor.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+