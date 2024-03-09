¿Tengo que pagar alguna penalización si decido pasarme del mercado libre al regulado?

El cambio de comercializadora eléctrica es un derecho que tenemos los consumidores. El cambio de mercado libre al regulado es gratuito, pero debemos revisar pormenorizadamente el contrato para comprobar si existe algún tipo de cláusula de penalización ligada a un compromiso de permanencia. El nuevo comercializador es el encargado de realizar todos los trámites relacionados con el cambio.