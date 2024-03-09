¿Tengo que pagar alguna penalización si decido pasarme del mercado libre al regulado?
El cambio de comercializadora eléctrica es un derecho que tenemos los consumidores. El cambio de mercado libre al regulado es gratuito, pero debemos revisar pormenorizadamente el contrato para comprobar si existe algún tipo de cláusula de penalización ligada a un compromiso de permanencia. El nuevo comercializador es el encargado de realizar todos los trámites relacionados con el cambio.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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